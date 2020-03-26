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Умер народный артист России Юрий Кукес

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Фото: circus.ru
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Председатель правления Гильдии артистов циркового искусства, народный артист России Юрий Кукес умер на 70-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом 26 марта сообщили в Росгосцирке.

«Руководство, профком Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что вчера на 70-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес», — приводит RT текст сообщения.

Также коллектив выразил соболезнования родным и близким Юрия Кукеса. Отмечается, что в последние годы он боролся с опухолью мозга. В январе 2020 года он был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц.

Кукес был потомственным артистом цирка, пишет НСН. Он 50 лет проработал в цирковой индустрии, с 2014 годa был председателем правления организации «Гильдия артистов циркового искусства». В последние годы был главой театра «Уголок дедушки Дурова», отмечает агентство городских новостей «Москва». Долгое время Кукес работал в Японии, где получил медаль императора как лучший артист года за достижения в области искусства. Как пишет «Газета.ру», Кукес также Снялся в детективе «Убийство свидетеля» и фильме «Кио. За кулисами иллюзий».

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