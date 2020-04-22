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Ученый-геолог Давид Додин умер на 85-м году жизни

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Фото: TASS/Zuma/Jeff Mcintosh
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Выдающийся советский и российский геолог, член-корреспондент российской академии наук (РАН), заслуженный деятель науки России Давид Додин скончался в возрасте 84 лет в Санкт-Петербурге во вторник, 21 апреля.

Ученый ушел из жизни после тяжелой болезни, рассказал ТАСС его брат, народный артист России, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин.

Также собеседник агентства отметил, что в юности сам собирался продолжить семейную традицию и участвовал с отцом и братом в геологических экспедициях.

Давид Додин был главным научным сотрудником Санкт-Петербургского Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга. Он проработал в нем около 30 лет.

В историю Додин вошел как один из первооткрывателей крупнейшего в мире платиноидного медно-никелевого Октябрьского месторождения в Норильске. За свою долгую карьеру, Додин 33 раза участвовал в полевых сезонах на Севере, ему присвоено звание Почетного гражданина Таймыра.

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