Режиссер сериала «Морозова» умер от коронавируса

Актер и режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет. Как сообщил «Известиям» Ефим Любинский, продюсер телесериала «Морозова», где Щеголев был ведущим режиссером, смерть наступила в Городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова. С 10 апреля врачи бились за жизнь режиссера, в последние два дня состояние было крайне тяжелое.

«Вирус — что тут еще скажешь», — отметил Любинский.

Продюсер также сообщил, что Щеголев принимал участие в создании обоих сезонов сериала «Морозова», всего было выпущено 100 серий, но дальнейшая судьба сериала и его героев пока неясна. Третий сезон обсуждался и должен был называться «Лиса», но пока работа над ним не ведется.

Иван Щеголев родился 3 февраля 1961 года в семье артистов Омского драматического театра. Отец, Александр Иванович Щеголев, — народный артист СССР. Мать, Надеждина Надежда, — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии им. К.С. Станиславского. С 1980-х годов Иван начал сниматься в кино, в 1992-м совместно с Максимом Воронковым поставил свой кинодебют «Бабник-2». Снял в последней кинороли Евгения Леонова в картине «Американский дедушка». В 2000-м году выпустил «Я вам больше не верю» с Владимиром Стекловым и Чулпан Хаматовой. Много снимал для телевидения. Среди известных сериалов, над которыми он работал, — «Кулагин и партнеры» и «Карпов». В сериале «Поворот ключа» он сам исполнил главную роль, там же снялись его мать, жена (режиссер и педагог Марина Сахарова) и дочь.