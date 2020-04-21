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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

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Фото: drevo-info.ru
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Агейкин родился в Московской области в 1971 году.

В 1994 году окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

7 апреля 1996-го рукоположен в сан дьякона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине Москвы.

Настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове в Москве являлся с 24 марта 2013 года.

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