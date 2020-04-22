Замглавы московского департамента культуры найден мертвым в Крыму

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, смерть была не криминальной, однако подробности пока неизвестны.

Ранее 22 апреля пропажу Ошарина подтвердила его дочь Анастасия. По ее словам, розыск вели как в Крыму, так и в Москве. По некоторым данным чиновника в последний раз видели живым в Ялте в конце марта.

На должность заместителя руководителя департамента Ошарин был назначен в 2018 году. Ранее он возглавлял Московский академический театр имени Маяковского, был директором театра Et Cetera. Также он руководил продюсерским курсом Школы-студии МХАТ.