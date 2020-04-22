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Дочь замглавы департамента культуры Москвы подтвердила пропажу отца в Крыму

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин бесследно пропал в Крыму. Эту информацию подтвердила его дочь Анастасия.

«Дорогие друзья и коллеги. Информация правдивая», — написала она на своей странице в Facebook. По словам девушки, следственные действия ведутся как на полуострове, так и в Москве.

По некоторым данным, Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, передает НСН. В последний раз его видели в Ялте в конце марта.

По информации КИА, в Ялту пропавшего чиновника привез таксист.

В апреле супруга Ошарина подала заявление о его исчезновении. В Крыму к поискам Ошарина подключились волонтеры.

На должность заместителя руководителя департамента Ошарин был назначен в 2018 году. Ранее он возглавлял Московский академический театр им. Вл. Маяковского, был директором театра Et Cetera. Также он руководил продюсерским курсом Школы-студии МХАТ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

18 апреля сообщалось, что в подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру. Согласно записи камеры, установленной на лестничной площадке, мужчина зашел в квартиру и больше ее не покидал. Однако в квартире пенсионера не оказалось.

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