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В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».

Как рассказал сын пропавшего Илья, согласно записи установленной на лестничной площадке камеры, мужчина зашел в квартиру и больше ее не покидал.

Однако в квартире пенсионера нет. Последний раз на связь он выходил 12 апреля.

Прибыв домой к отцу 14 апреля, Илья Понкратов обнаружил в квартире мобильный телефон, включенные компьютер и мультиварку.

«Полицейские, которые сейчас ведут дело, находятся в недоумении. Они сказали, что такое впечатление, что папа зашел в квартиру и тут же дематериализовался. Мы не можем понять, что произошло», – отметил мужчина.

Опрос соседей и жителей прилегающих домов результатов не дал. Поиски мужчины продолжаются.

16 апреля сообщалось, что в Карелии из-за самоизоляции семью не могли найти три недели.

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