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Дело возбудили после исчезновения пятерых рыбаков на Вологодчине

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В Вашкинском районе Вологодской области сотрудники полиции, спасатели и представители общественности ведут поиски пятерых рыбаков, пропавших на Белом озере. По факту исчезновения мужчин возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, которые сообщили ИА FlashNord в пресс-службе СУ СКР по региону, один из пропавших – 30 летний мужчина, купивший за несколько дней до исчезновения моторную лодку. 12 апреля он вместе с коллегами в возрасте 30 и 33 лет, а также знакомыми мужчинами в возрасте 37 и 47 лет отправился ее испытать. По словам родственников, о намерении рыбачить они не говорили.

Мужчины успели сообщить о своем выходе в устье реки у озера, после чего перестали выходить на связь. По словам свидетеля, он видел рыбаков, направлявшихся к Белому озеру без спасательных жилетов. При этом из-за сильного ветра на озере были большие волны.

На данный момент территория обследована с использованием вертолета. Пропавших ищут полицейские, спасатели и представители общественности.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности».

5 апреля в Нефтеюганском районе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) под лед реки Балык провалился рыбак. Спасти мужчину не удалось, он скончался на берегу.

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