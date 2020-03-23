Авиацию привлекли к поискам пропавшего рыбака на Сахалине

Вертолет Ми-8 задействовали в поисках рыбака, пропавшего в Корсаковском районе Сахалинской области. С мужчиной нет связи с 20 марта.

По данным знакомых пропавшего, он на резиновой лодке вышел в море в Анивском районе. Спустя некоторое время у рыбака закончилось топливо, ему потребовалась помощь. Однако точное местонахождение мужчины известно не было.

К поискам рыбака привлекли вертолет Ми-8 Хабаровского аварийно-спасательного центра МЧС России. С помощью авиации специалисты обследовали акваторию Анивского залива и его берегов. Всего обследовано 168 кв. км территории, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае льдина оторвалась от берега, когда на ней находился рыбак с автомобилем. Мужчину эвакуировали, а машина осталась на льдине. Спустя несколько дней автомобиль заметили в Татарском проливе.