Двое мужчин пропали во время охоты в Республике Коми

В Коми ведется поиск двух мужчин, которые пропали во время охоты. Следственный комитет начал проверку.

По данным правоохранительных органов, мужчины 43 и 26 лет отправились на охоту на мотобуксировщике с санями в Усть-Вымском районе 22 февраля. Вечером того же дня они уехали в деревню Арабач за алкоголем. После этого охотники пропали без вести, пишет ИА FlashNord.

Во время поиска мотобуксировщик был обнаружен в полынье реки Вычегда.

На текущий момент розыск мужчин продолжается с участием сотрудников МЧС, проводятся проверочные мероприятия.

Днем ранее сообщалось о поиске двух рыбаков из Барнаула. Мужчины отправились на реку Обь в Каменский район и пропали. По предварительным данным, у пропавших был снегоход, они могли провалиться под лед.