Рыбаков предупредили об опасности весеннего льда

Спасатели патрулируют водоемы Камчатки, предупреждая рыбаков об опасности выхода на весенний лед. Внешне он кажется прочным, но на самом деле рыхлый. На толщину льда надеяться не стоит, уверяют спасатели, провалиться можно даже там, где слой 30–40 см. Спасатели напоминают рыбакам о мерах предосторожности и настоятельно рекомендуют завершить сезон. В это время в соцсетях появляются видео тонущих любителей рыбной ловли.