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Рыбак на снегоходе провалился под лед в Мурманской области

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В Мурманской области мужчина на снегоходе провалился под лед на ручье. Пострадавшего эвакуировали спасатели.

Информация о пропаже местного жителя поступила 28 марта. Родственники сообщили, что мужчина отправился на рыбалку на снегоходе в неизвестном направлении. Позже пропавший сам вышел на связь со спасателями. Он уточнил, что его снегоход провалился в ручей, сообщает ИА «Би-порт».

Мужчина пешком дошел до заброшенного сарая недалеко от озера Шуонияур и развел костер. Спасатели на двух снегоходах добрались до рыбака и доставили его родственникам. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что на Сахалине рыбаки выехали на хрупкий лед озера в Корсаковском районе, в результате чего техника провалилась в воду. Люди успели спастись.

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