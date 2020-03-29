Рыбаки на Сахалине утопили снегоход

Сахалинцы утопили снегоход и едва не утонули сами. Рыбаки, несмотря на запрет, вышли на хрупкий лед озера в Корсаковском районе. Ледовый покров не выдержал веса двух человек и техники. Люди успели спастись, но их транспорт ушел на дно.

Пример не стал поучительным для других рыбаков. Мужчины спокойно продолжили рыбачить.