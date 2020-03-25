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Рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Приморье

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Спасатели сняли 16 рыбаков с разрушенного ледового поля в районе станции Весенняя во Владивостоке. Одного человека извлекли из воды без признаков жизни и передали врачам скорой помощи.

Как рассказали ИА PrimaMedia в ГУ МЧС Приморья, 25 марта около 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от свидетеля того, как в районе станции Весенняя унесло льдину с рыбаками.

Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия. Из воды на берег доставили 16 рыбаков. В операции принимали участие 11 человек и шесть единиц техники.

24 марта сообщалось, что в Свердловской области на водохранилище Белоярской АЭС оказались на льдине более 200 рыбаков.

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