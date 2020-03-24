Более 200 рыбаков оказались на дрейфующей льдине на Урале

В Свердловской области на водохранилище Белоярской атомной электростанции оказались на льдине более 200 рыбаков. Площадь льдины — около 0,5 кв. км. Ее отнесло от берега примерно на 200 м.

На место происшествия выехали пять спасателей с тремя плавсредствами, рассказали ИА «Ура.ру» в Центре спасения города Заречного.

Спасатели курсируют на лодках между берегом и льдиной и группами эвакуируют рыбаков. Угрозы для жизни людей пока нет.

23 марта сообщалось, что в поисках рыбака, пропавшего в Корсаковском районе Сахалина, задействовали вертолет Ми-8. О мужчине ничего неизвестно с 20 марта. Рыбак на резиновой лодке вышел в море в Анивском районе.