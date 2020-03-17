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Рыбаки в Тюменской области отравились уловом из токсичного озера

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В Тюмени два рыбака из Тобольского района готовятся к выписке из Областной клинической больницы № 1 после тяжелого отравления, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Пациенты поели рыбу из того же озера, что и их односельчане, отравившиеся карасями в прошлом году.

У рыбаков не двигались руки и ноги, им ставили капельницы и уколы. Медики заподозрили гаффскую болезнь, которая поражает мышечную ткань, печень, почки, информирует портал «Наш город».

В деревне Заболотье проживает 350 человек, в основном они все безработные. «Кормит» селян озеро. В октябре 2019 года Роспотребнадзор запретил ловить там рыбу, так как она оказалась ядовитой. Почему тобольское озеро стало токсичным, до сих пор неизвестно.

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