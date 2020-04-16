В Карелии из-за самоизоляции семью не могли найти три недели

В Карелии семья, считавшаяся пропавшей три недели, все это время находилась в своей квартире в самоизоляции. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«15 апреля 2020 года в ходе проверочных мероприятий следователями СК и сотрудниками полиции проведен осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены, криминальной составляющей в их отсутствии нет. Взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали», ― говорится в сообщении.

С 1 апреля в Карелии действует режим всеобщей самоизоляции, а также ограничена продажа алкоголя, а 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

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