В Карелии ограничили продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе с 1 апреля и ограничил продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение было подписано и опубликовано 31 марта.

«Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной продукции с 10:00 часов до 14:00 часов», — говорится в документе.

Уточняется, что с 1 апреля жители республики смогут выходить из дома только в магазин, аптеку, за срочной медицинской помощью, чтобы выгулять собаку или вынести мусор. Парки и детские площадки будут закрыты.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Режим самоизоляции уже поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.



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