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Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

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Фото: РИА Новости/Артур Салимов
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В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил глава региона Радий Хабиров.

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«Мы сегодня приняли ряд решений. Эти меры непопулярные, но они необходимы. Главы муниципалитетов: вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель–май — это вот, как здрасте: мы работаем в этом режиме», ― цитирует его агентство «Башинформ».

При этом Хабиров выразил надежду на то, чтобы не пришлось продлевать самоизоляцию еще и на летние месяцы.

Ранее, 9 апреля, в республике ограничили время, в течение которого на улицу могут выходить пожилые люди и дети. Штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше. «Комендантский час» для лиц старше 65 лет действует с 18:00 до 10:00, для несовершеннолетних — с 18:00 до 13:00.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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