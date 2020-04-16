Полиция проверит видео задержания пенсионерки без пропуска в Москве

Столичные полицейские проводят проверку после публикации в Сети видео задержания пенсионерки, якобы не имевшей пропуска для передвижения по улицам города во время режима самоизоляции. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

«По факту размещения в сети интернет информации о доставлении в полицию пожилой женщины проводится служебная проверка», — цитирует ТАСС сообщение стражей порядка.

Ранее в Сети появилось видео задержания пожилой женщины в районе Текстильщики. По словам автора ролика, он вместе с героиней видео, которая приходится ему матерью, вышел в магазин, расположенный в 100 м от дома.

После этого полицейские, как уверяет мужчина, задержали пожилую женщину. При этом он отметил, что у его матери есть хронические заболевания, в том числе проблемы с сердцем.

Как отмечает агентство, у мужчины был необходимый пропуск, разрешающий передвижение по городу, а у пенсионерки — нет. Также сообщается, что в ходе конфликтной ситуации женщина якобы расцарапала полицейским лицо.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве в отношении нарушившего режим самоизоляции водителя возбудили уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области вводятся цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При этом пешеходам пропуск пока не нужен.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и за обращением в медучреждение. Особые карантинные меры распространяются на жителей города старше 65 лет и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания, так как они находятся в группе риска по коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.