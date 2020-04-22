Ректор ГИТИСа прокомментировал смерть Ошарина

Театральный мир потрясен смертью заместителя главы московского департамента культуры Леонида Ошарина. Об этом «Известиям» заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Мы все в шоковом состоянии», — рассказал он.

Ошарин был очень спокойным, интеллигентным и приятным в общении человеком, сказал Заславский.

«Профессия директора требует эмоций, в ней редко удается сохранить самообладание — было ощущение, что он из таких людей, которые умеют внутри всё держать», — вспоминает он.

Ранее 22 апреля Ошарина, пропавшего около месяца назад, нашли мертвым в Крыму. Как стало известно РЕН ТВ, он покончил с собой в съемной квартире около недели назад. Заселяясь туда, он представился только именем, а документы не предъявлял, сославшись на то, что его паспорт после ссоры забрала жена.