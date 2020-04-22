Источники рассказали подробности смерти замглавы московского департамента культуры

Замглавы московского департамента культуры Леонид Ошарин, тело которого нашли в Крыму, умер около недели назад. По предварительным данным, он покончил с собой.

По словам источников, он найден в ванной съемной квартиры, в которую, по данным РЕН ТВ, заселился 31 марта. При этом представился только именем и не предъявлял документов, сказав, что паспорт после ссоры забрала жена и позже она вышлет его в Ялту по почте.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в разговоре с ТАСС подтвердил факт смерти Ошарина. Он подчеркнул, что подробности случившегося ему неизвестны.

«Причину мы не знаем, но знаем, что он не жив», — заявил депутат.

Ранее 22 апреля стало известно об обнаружении тела Ошарина, пропавшего около месяца назад. Сообщалось, что смерть не носила криминальный характер, другие подробности не озвучивались.

В этот же день информацию о том, что чиновник пропал, подтвердила его дочь Анастасия. Она рассказала, что его ищут и в Москве, и в Крыму.

По предварительным данным, Ошарина в последний раз видели в конце марта в Ялте.