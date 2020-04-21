В Мордовии мужчина зарезал трех человек и покончил с собой

Следователи СК проводят проверку обстоятельств тройного убийства в мордовском городе Рузаевке, подозреваемый совершил самоубийство. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

В результате нападения с ножом были убиты двое мужчин 1989 года рождения, и женщина 1986 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«Установлено, что тела пострадавших были обнаружены 20 апреля 2020 года в квартире многоэтажного дома по улице Терешковой в городе Рузаевке местным жителем, который пришел в гости к одному из убитых мужчин», — говорится в сообщении надзорного органа.

По предварительным данным, преступление совершил житель Рузаевки, 1988 года рождения.

Следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление мотива убийства и всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления.

6 апреля в Московской области обнаружили тело убитого мужчины со множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан брат погибшего.