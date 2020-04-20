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В Карачаево-Черкесии возбуждено дело по факту убийства женщины и детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело по факту убийства 65-летней женщины и двоих детей возбуждено в Карачаево-Черкесии, сообщается в понедельник, 20 апреля, на сайте Следственного комитета России.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии»).

Тела жертв были обнаружены утром 20 апреля в квартире одного из домов города Черкесска с множественными колото-резаными ранами.

В совершении преступления подозревается 64-летний мужчина, который проживал с погибшими. Его доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии.

Сотрудники следственных органов изъяли предполагаемое орудие убийства и назначили медицинские и криминалистические экспертизы. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого будет решаться в зависимости от состояния его здоровья.

Ранее 20 апреля сообщалось, что в Краснодарском крае пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля в одной из городских больниц. 73-летнему мужчине показалось, что он находится дома, а его 39-летний сосед по палате якобы проник в его дом.

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