Задержанный за убийство под Рязанью пройдет психиатрическую экспертизу

Следствие назначит задержанному за убийство пяти человек под Рязанью психиатрическую экспертизу. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

В ночь на 5 апреля мужчина расстрелял пять человек в поселке Елатьма под Рязанью. Полиции удалось задержать убийцу. Предполагается, что он открыл огонь по группе молодых людей из-за того, что они слишком шумели.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Оперативники провели в доме подозреваемого и изъяли у него оружие, из которого стрелял мужчина.

Кроме того, СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью. На кадрах видна работа следователей и криминалистов, которые обследуют место преступления и квартиру злоумышленника.