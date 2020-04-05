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Задержанный за убийство под Рязанью пройдет психиатрическую экспертизу

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Фото: Следственный Комитет РФ
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Следствие назначит задержанному за убийство пяти человек под Рязанью психиатрическую экспертизу. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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«В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что экспертиза позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

В ночь на 5 апреля мужчина расстрелял пять человек в поселке Елатьма под Рязанью. Полиции удалось задержать убийцу. Предполагается, что он открыл огонь по группе молодых людей из-за того, что они слишком шумели.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Оперативники провели в доме подозреваемого и изъяли у него оружие, из которого стрелял мужчина.

Кроме того, СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью. На кадрах видна работа следователей и криминалистов, которые обследуют место преступления и квартиру злоумышленника.

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