Мужчина расстрелял пять человек под Рязанью

Стрельба произошла в Рязанской области, пять человек погибли, сообщает 5 апреля РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Елатьма Касимовского района. По предварительной информации, житель трехэтажного дома открыл стрельбу из охотничьего ружья по соседям в подъезде.

В результате три человека погибли на месте. Еще двое успели выбежать на улицу, но нападавший успел выстрелить и в них.

В настоящее время злоумышленник задержан. По некоторым данным, им оказался 31-летний Антон Франчиков. Причиной конфликта Франчиков назвал шум: соседи мешали ему спать.

Стрельбу он открыл из охотничьего карабина «Вепрь».

Среди погибших четверо молодых людей в возрасте от 24 лет до 31 года и одна 22-летняя девушка.

25 марта сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в одном из алкомаркетов Москвы.