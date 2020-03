В Балтиморе в результате стрельбы ранены несколько человек

В на западе американского города Балтимор, штат Мэриленд, в ходе стрельбы ранены до семи человек. Об этом правоохранители сообщили в Twitter.

Уточняются подробности произошедшего, а также наличие пострадавших среди сотрудников полиции.

There has been a Police involved shooting McMechen & Eutaw Sts Possibility of up to 7 people shot with details unclear at this point. At this time we have no reports of injuries to any of our Officers. Pres Mancuso and our Attorneys from SBWDLaw are at HQ supporting our members.