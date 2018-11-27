Неизвестный открыл стрельбу в военно-медицинском центре в Мэриленде

Неизвестный открыл стрельбу в Национальном военно-медицинском центре им. Вальтера Рида в американском штате Мэриленд, сообщает 27 ноября Breaking911.

Центр располагается в городе Бетесда. По словам очевидцев, на место прибыла полиция и спецназ. Один из сотрудников рассказал в Twitter, что укрылся с еще 40 работниками центра в конференц-зале и находится в безопасности.

Проводится спецоперация. Детали уточняются.

25 ноября сообщалось, что мужчина застрелил женщину в одном из магазинов Walmart во Флориде.