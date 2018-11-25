Мужчина открыл стрельбу в магазине во Флориде

Неизвестный мужчина застрелил женщину в одном из магазинов Walmart в американском штате Флорида.

По данным Associated Press, в конфликт попытались вмешаться сотрудники торгового центра, они вызвали полицию, но злоумышленнику удалось скрыться.

Позже местная полиция сообщила в Facebook, что подозреваемый задержан. 55-летний мужчина находится в больнице с огнестрельным ранением.

В пятницу, 23 ноября, американские полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате Алабама.