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В США при стрельбе в жилом доме погибли три человека

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Фото: TASS/Zuma
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В результате стрельбы в жилом доме в американском городе Форт-Уэйн на северо-востоке штата Индиана были убиты три человека, также есть пострадавшие. Об этом 23 ноября сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в День благодарения 22 ноября. Среди погибших двое мужчин и одна женщина. Два человека пострадали и находятся в критическом состоянии. Четверо из жертв были найдены в доме, один находился на улице. Полиция ведет расследование происшествия, уже опрошены некоторые свидетели.

Ранее 23 ноября сообщалось, что при стрельбе в торговом центре в американском штате Алабама погиб один подросток, два человека пострадали. Нападавший ликвидирован полицией на месте.

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