Два человека погибли при стрельбе во Флориде

Два человека стали жертвами стрельбы в округе Майами-Дейд во Флориде (США). Об этом пишет издание Miami Herald в субботу, 24 ноября.

По информации журналистов, еще два человека получили ранения. Они были госпитализированы.

По данным канала WSVN, погибли мужчина и женщина. Состояние пострадавших неизвестно.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 ноября, у одного из магазинов. Причины и личность стрелявшего сейчас устанавливает полиция.

Ранее 23 ноября сообщалось, что при стрельбе в торговом центре в американском штате Алабама погиб один подросток, два человека пострадали. Нападавший был ликвидирован полицией на месте.



