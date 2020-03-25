Мужчина открыл стрельбу в алкомаркете в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из магазинов сети алкомаркетов «Красное и Белое». Об этом в среду, 25 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 20 марта на улице Славянский бульвар, расположенной на западе столицы. Между мужчиной и администратором магазина возник конфликт из-за нежелания клиента платить за алкоголь. В ходе словесной перепалки покупатель открыл огонь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

23 марта пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова с лоджии одного из столичных домов. Сообщалось, что мужчина вернулся домой пьяным и решил «провести урок патриотического воспитания» для 10-летнего сына.