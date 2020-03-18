Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек. Соответствующую информацию подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 18 марта.

Нападение злоумышленники совершили в понедельник, 10 февраля. В результате стрельбы повреждения получили пять транспортных средств, находящихся во владении автосалона на Рязанском проспекте. Через несколько дней они были замечены в поджоге еще двух автомобилей, которые были припаркованы на стоянке дилерского центра. Спустя неделю преступники снова вернулись в автосалон, повредив восемь стоящих на территории машин.

Полицейские при участии бойцов Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков у шестерых преступников были обнаружены и изъяты средства индивидуальной мобильной связи, ноутбуки и транспортные средства. В настоящий момент они арестованы, уточнила Волк.

По факту нападения были возбуждены уголовные дела по ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и и 213 УК РФ «Хулиганство».

В МВД сообщают, что нападавшие ранее имели судимость.

12 марта в Казани задержали 21-летнего молодого человека, который из пневматического пистолета обстрелял автобус с местными жителями.