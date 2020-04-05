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Опубликовано видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

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Фото: скриншот с видео
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Следственный комитет 5 апреля опубликовал видео с места расстрела пяти человек в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области.

На кадрах видна работа следователей и криминалистов, которые обследуют место преступления и квартиру злоумышленника.

Инцидент произошел поздно вечером 4 апреля в трехэтажном жилом доме. По данным правоохранителей, у мужчины 1988 года рождения Антона Ф. завязался конфликт с компанией молодых людей, которые шумели под его окнами.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина открыл огонь по оппонентам из охотничьего ружья.

«Мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину», — говорится в сообщении СК.

Жертвами стрельбы стали четверо мужчин и одна женщина. Все являются соседями стрелка.

Подозреваемый задержан. Орудие убийства найдено в его квартире. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

25 марта сообщалось, что в Калининграде спор двух водителей закончился стрельбой. Один из них получил ранения бедра и ягодицы.

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