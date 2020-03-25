Дело возбудили по факту стрельбы на парковке в Калининграде

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту конфликта двух водителей, который закончился стрельбой. Потерпевший получил ранения бедра и ягодицы.

Инцидент произошел на улице Туруханского в конце февраля. По данным правоохранительных органов, на парковке между двумя водителями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. У пострадавшего обнаружили ранения правого бедра и ягодицы, сообщает ИА FlashNord.

После проверки в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья открыл стрельбу в магазине, когда сотрудники пытались его остановить из-за кражи полуфабрикатов.