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СК возбудил уголовное дело по факту убийства пяти человек под Рязанью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту убийства пяти человек в Рязанской области сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьма Касимовского района, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Произошел словесный конфликт, мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и девушку. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство двух или более лиц». В жилище подозреваемого произведен обыск, орудие преступления изъято. Как сообщалось ранее, речь идет об охотничьем карабине «Вепрь».

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце марта в Екатеринбурге был задержан мужчина, который подозревается в поджоге здания, в результате которого погибли восемь человек.

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