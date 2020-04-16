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В Калининградской области подросток пойдет под суд за убийство из арбалета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Калининградской области перед судом предстанет 17-летний местный житель, обвиняемый в убийстве по неосторожности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК РФ 16 апреля.

В июне 2019 года молодой человек приобрел арбалет и стрелу к нему. 12 июня 2019 года он, находясь в съемной квартире в одном из поселков Светловского городского округа, спускался по лестнице на первый этаж, держа в руках заряженное оружие.

«Как полагает следствие, когда молодой человек находился на нижних ступенях лестницы, друг одернул его за плечо, в результате чего юноша случайно выстрелил из арбалета. Стрела попала в голову хозяина дома, лежавшему на диване в комнате на первом этаже. 79-летнего мужчину с открытой проникающей черепно-мозговой травмой госпитализировали в лечебное учреждение, где от полученного ранения он умер 1 октября 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.

Юноша обвиняется в причинении смерти по неосторожности. В ходе следственных действий он полностью признал свою вину. В ближайшее время дело будет передано в суд.

Ранее в феврале 2020 года суд в Мурманской области постановил заключить под стражу сроком на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 11-летнего школьника в Кандалакше.

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