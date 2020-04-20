В Краснодаре пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате

В Краснодарском крае пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте краевого управления СК РФ 20 апреля.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля в одной из городской больниц. 73-летнему мужчине показалось, что он находится дома, а его 39-летний сосед по палате якобы проник в его домовладение.

«В связи с этим фигурант напал на мужчину и стал его душить. На крики пострадавшего в палату незамедлительно прибыл медицинский персонал, который стал оказывать потерпевшему неотложную помощь. Между тем, несмотря на принятые врачами меры, смерть мужчины наступила в лечебном учреждении в результате асфиксии», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В отношении подозреваемого проводится судебно-медицинская экспертиза, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

В феврале 2020 года суд в Петрозаводске приговорил к 12 годам лишения свободы 67-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. Было установлено, что в феврале 2019 года подсудимый в ходе застолья поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта мужчина напал на оппонента с ножом и нанес ему множественные ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.