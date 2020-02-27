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Жителю Карелии вынесли приговор за убийство знакомого

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В Петрозаводске (Республика Карелия) суд вынес приговор 67-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК.

Было установлено, что в феврале 2019 года подсудимый в ходе застолья поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта мужчина напал на оппонента с ножом и нанес ему множественные ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте, уточняет ИА «Карелinform».

Злоумышленник скрылся с места происшествия и был задержан спустя пять месяцев. 25 февраля 2020 года Петрозаводский городской суд признал пенсионера виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В ночь на 27 февраля в Липецке мужчина убил свою четырехлетнюю дочь, ранил жену и 11-летнюю дочь, после чего покончил с собой. В полицию позвонила 37-летняя супруга нападавшего.

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