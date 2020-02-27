СК опубликовал видео из квартиры напавшего на свою семью с ножом

Следственный комитет (СК) России показал видео из квартиры в Липецке, где мужчина напал с ножом на свою семью. Кадры, снятые в ходе следственных мероприятий, опубликованы в YouTube-канале СК РФ 27 февраля.

На кадрах видны обгоревшие стены квартиры, которую мужчина поджег, после того как напал на свою семью, а также нож, которым он, вероятно, нанес ранения супруге и дочери.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. В полицию позвонила 37-летняя жена нападавшего. Прибыв на место, оперативники обнаружили в квартире тело четырехлетней девочки. Труп 36-летнего мужчины был обнаружен возле дома, пишет «Газета.ру». Женщину и ее старшую дочь госпитализировали с ранениями в тяжелом и крайне тяжелом состоянии соответственно.

По информации следствия, мужчина напал на свою семью с ножом в ходе ссоры с женой. Он также попытался сжечь квартиру, после чего совершил самоубийство. Известно, что потерпевшая женщина работала мировым судьей, а ее муж — в отделе продаж в автосалоне. По словам представителя регионального управления СК Юлии Кузнецовой, все члены семьи жили вместе. В настоящий момент выясняется, какие обстоятельства стали причиной преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство трех лиц, в том числе малолетнего. На месте случившегося работают следователи, проводится допрос свидетелей и возможных очевидцев. О ходе расследования сотрудники регионального Следственного комитета будут докладывать главе СК РФ Александру Бастрыкину.