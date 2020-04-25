Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова умерла в Москве. Об этом написал на своей странице в Instagram в субботу, 25 апреля, продюсер Иосиф Пригожин.

«Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на «Русском радио». Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», — отметил он.

Пригожин назвал ее «добрейшим человеком, профессионалом своего дела».

Причина смерти не сообщается. Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда.

Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио». Она лично слушала хиты артистов и решала, пустить ли песню в ротацию.