Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильмам «Запретная зона» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», умер в США в возрасте 52 лет. Об этом со ссылкой на семью актера сообщил портал TMZ.

Дьяченко был обнаружен в своем доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) 22 апреля, в среду, после того, как несколько дней не выходил на связь с родными.

По предварительным данным, его смерть не связана с новым коронавирусом, также на его теле не было обнаружено насильственных признаков.

Отмечается, что Дьяченко скончался поздно вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля. В настоящее время причины смерти устанавливаются. Родные актера утверждают, что у него не было проблем со здоровьем.

Дмитрий Дьяченко родился в семье украинского эмигранта в США в 1968 году. Наибольшую известность он приобрел за роль Юрия в фильме ужасов «Зона отчуждения». Действие картины разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Также он исполнил роль русского агента в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».