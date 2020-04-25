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Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильмам «Запретная зона» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», умер в США в возрасте 52 лет. Об этом со ссылкой на семью актера сообщил портал TMZ.

Дьяченко был обнаружен в своем доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) 22 апреля, в среду, после того, как несколько дней не выходил на связь с родными.

По предварительным данным, его смерть не связана с новым коронавирусом, также на его теле не было обнаружено насильственных признаков.

Отмечается, что Дьяченко скончался поздно вечером 20 апреля или ранним утром 21 апреля. В настоящее время причины смерти устанавливаются. Родные актера утверждают, что у него не было проблем со здоровьем.

Дмитрий Дьяченко родился в семье украинского эмигранта в США в 1968 году. Наибольшую известность он приобрел за роль Юрия в фильме ужасов «Зона отчуждения». Действие картины разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Также он исполнил роль русского агента в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

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