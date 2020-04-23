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В США скончалась актриса Ширли Найт

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Фото: Global Look Press/Zuma/Sonia Moskowitz
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В США на 84-м году жизни умерла американская актриса Ширли Найт. Об этом 22 апреля сообщил журнал Hollywood Reporter.

Актриса скончалась в среду, 22 апреля, в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в Сан-Маркосе, штат Техас, от естественных причин, пишет НСН.

Ширли Найти дважды номинировали на «Оскар» за роли в таких лентах, как «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года. Также актриса удостоилась премии Tony и трех премий Emmy, пишет RT.

Зрителям Ширли Найти известна по фильмам «Если бы эти стены могли говорить» 1996 года, «Люди дождя» 1969 года, а также «Лучше не бывает» 1997 года. Всего за свою карьеру она снялась в более чем 100 ролях в кино и сериалах. Первой ее актерской работой стало участие в эпизоде сериала Playbill (Афиша), вышедшем в эфир 23 февраля 1955 года.

Как отмечает сайт kp.ru, на киноэкранах Найт впервые появилась в эпизоде кинофильма Пикник в 1956 году. Ее партнерами стали комедийная актриса Розалинд Расселл, а также Ким Новак и Уильям Холден, однако участие Ширли в этом проекте не было отмечено в титрах.

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