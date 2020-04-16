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Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо»

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Фото: Global Look Press
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В США в возрасте 81 года умер актер Брайан Деннехи, снявшийся в роли шерифа в фильме «Рэмбо». Об этом 16 апреля сообщил портал TMZ.

Актер умер в американском штате Коннектикут. Как сообщают источники издания в правоохранительных органах, Деннехи умер от естественных причин, поэтому вскрытие проводится не будет.

Деннехи родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте. он исполнял роль шерифа Уила Тисла в фильме «Рэмбо: Первая кровь», а также снимался в таких картинах, как «История Джеки Прессера», «Ромео+Джульетта», озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй».

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