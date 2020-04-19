Умер журналист и писатель Александр Кабаков

В Москве скончался писатель, публицист и сценарист Александр Кабаков. Об этом сообщил главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников.

По его словам, Кабаков умер в субботу, 18 апреля, в 22:40 в московской больнице в возрасте 76 лет. Причина его смерти в настоящее время неизвестна.

Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, затем работал инженером. Журналистская карьера Кабакова началась в 1972 году в газете «Гудок». Позднее он работал изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».

С 1975 года Кабаков печатался как писатель-юморист. Известность получил после выхода в 1989 году романа-антиутопии «Невозвращенец». Также известен как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины» и других. В 2006 году стал лауреатом премии «Большая книга» за роман «Все поправимо».

По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец».

В 2018 году вышла последняя книга Александра Кабакова под названием «Группа крови».