Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве на 97-м году жизни

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила его супруга Валентина Бондарева, передает ТАСС.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала Бондарева.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева.

После Великой Отечественной войны поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Бондарев является автором военных рассказов, повестей и романов, а также сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы. Один из авторов сценария фильма-эпопеи «Освобождение» и фильма «Батальоны просят огня». Именно эти произведения принесли ему широкую известность.

Лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, фронтовик — ветеран Великой Отечественной войны.