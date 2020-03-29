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Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве на 97-м году жизни

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Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев, Сергей Савостьянов
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Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила его супруга Валентина Бондарева, передает ТАСС.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала Бондарева.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева.

После Великой Отечественной войны поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Бондарев является автором военных рассказов, повестей и романов, а также сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы. Один из авторов сценария фильма-эпопеи «Освобождение» и фильма «Батальоны просят огня». Именно эти произведения принесли ему широкую известность.

Лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, фронтовик — ветеран Великой Отечественной войны.

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