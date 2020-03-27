В возрасте 90 лет умер основатель Института Пушкина Костомаров

Лингвист и создатель Государственного института русского языка им. Пушкина, академик РАН Виталий Костомаров скончался в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 27 марта, говорится на странице института в Facebook.

«Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Приносим соболезнования родственникам, коллегам и всем, кто знал Виталия Григорьевича», — говорится в сообщении.

Позже будет опубликована информация о том, где и когда состоится церемония прощания с филологом.

Виталий Костомаров основал Институт Пушкина, был его первым ректором. Он внес огромный вклад в развитие российской науки, в частности в разработку методики обучения русскому языку как иностранному. Под руководством Костомарова в советские годы Институт Пушкина стал главным научным и методическим центром преподавания РКИ. Труды ученого по методике преподавания русского языка, лингвострановедению, стилистике вошли в золотой фонд российской науки.