Умер автор комиксов «Приключения Астерикса»

Один из авторов знаменитых комиксов «Приключения Астерикса» Альбер Удерзо умер во Франции на 93-м году жизни, сообщает во вторник, 24 марта, Le Monde.

О случившемся сообщила семья художника.

Других подробностей пока не сообщается.

«Астерикс», или «Приключения Астерикса» — серия европейских комиксов Рене Госинни и Альбера Удерзо, главным героем которых является галл Астерикс. Впервые комикс был опубликован во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Сюжет придумал Рене Госинни, художником выступил Альбер Удерзо. В 1977 году, после смерти Госинни, Удерзо продолжил выпускать комиксы самостоятельно.