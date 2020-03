Умер легенда кантри-музыки Кенни Роджерс

Американский кантри-исполнитель и обладатель трех премий «Грэмми» Кенни Роджерс скончался на 81-м году жизни. Об этом, в субботу, 21 марта, сообщила семья исполнителя на его официальной странице в Twitter.

«Роджерс мирно ушел из жизни дома по естественным причинам под присмотром врачей из хосписа и в окружении семьи», — говорится в публикации.

За свою музыкальную карьеру Роджерс продал более 120 млн альбомов по всему миру, что делает его, как сообщается на сайте певца, одним из десяти самых продаваемых мужских сольных исполнителей всех времен.

Артист включен в Зал славы кантри-музыки и является обладателем престижных музыкальных премий, среди них, например, три премии«Грэмми» и 19 наград American Music Awards. Самыми известными композициями Роджерса являются синглы The Gambler, Lady, Islands In The Stream и др.

Премии «Грэмми» были присуждены Роджерсу в 1978, 1980 и 1988 годах, отмечает «Газета.ру».