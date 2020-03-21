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Человек-гора: Леонид Утесов в русской культуре ХХ века

Отечественную эстраду придумал уроженец Одессы
Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов
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Человек-гора: Леонид Утесов в русской культуре ХХ века
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2020-03-19 13:35:28
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Его самым знаменитым поклонником был, наверно, Иосиф Сталин — и о нем же высоко отзывался Чарли Чаплин. Его песни любили колхозники и академики, летчики и подводники, полярники и сталевары, заключенные и вертухаи — вся страна знала Леонида Утесова. Он подарил нам джаз и блатной фольклор. И любим мы его — до сих пор — сразу за всё вместе взятое. Такова уж, наверно, природа каждого великого артиста — сочетать в себе, казалось бы, несовместимое. 21 марта, в день 125-летия со дня рождения Леонида Утесова «Известия» вспоминают, почему он остается одной из вершин подлинно народного искусства ХХ столетия.

Высокое назначение

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Собственно говоря, самая дата его рождения остается спорной. Советские энциклопедии и справочники всегда указывали 21 (9-е по старому стилю) марта 1895 года. Сам Леонид Осипович праздновал всегда 22-го, отшучиваясь: «Энциклопедия считает, что 21-го. Она энциклопедия, и ей видней». Найденная уже после смерти артиста книга записей канцелярии Одесского городского раввина за март 1895 года подтверждает вроде бы версию артиста. Все источники, впрочем, сходятся в одном: Лазарь Иосифович Вайсбейн (а именно так звали Утесова до начала артистической карьеры) появился на свет в Одессе. Городе, который в ХХ столетии стал, пожалуй, неотделим от имени Утесова.

«Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается», — писал на склоне лет сам певец. Утесову удивительным образом повезло — и с местом, и со временем. Одесса на стыке веков была одним из самых космополитичных городов Российской империи, с большими греческой и еврейской диаспорами, благодаря которым жизнь в городе бурлила — и коммерческая, и культурная, и (что уж скрывать) криминальная.

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Фото: commons.wikimedia.org
Леонид Утесов. 1913–1922 годы
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Отец будущей звезды, Иосиф Калманович, был мелким коммерсантом, человеком мягким и нетребовательным. Мать, Малка Моисеевна, напротив, славилась твердостью характера и даже некоторой суровостью в подходе к воспитанию детей. Так что, когда в 1909 году 14-летний Лазарь был с позором отчислен из коммерческого училища Файга (одного из немногих учебных заведений, где еврейские мальчики могли получить светское образование) за драку с учителем-раввином, дорога ему лежала одна — бежать. И он сбежал, с бродячим цирком, в котором и начал свою карьеру артиста.

Тогда же Ледя (как его называли в семье) обзавелся той фамилией, под которой ему суждено было прославиться на весь мир. В 1912 году гитарист циркового оркестра и «рыжий» коверный устроился в Кременчугский театр миниатюр. Его пригласил в свой номер популярный артист Скавронский, поставивший, однако, условие придумать псевдоним: «никаких Вайсбейнов». 17-летний Ледя, разумеется, желал выступать под именем возвышенным. Спустя полстолетия он так вспоминал о муках выбора:

Леонид Утесов, «Спасибо, сердце!»

Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе уже был актер Скалов. Тогда, может быть, стать Горским? Но был в Одессе и Горский. Были и Горев и Горин — чего только не было в Одессе! Но, кроме гор и скал, должны же быть в природе какие-нибудь другие возвышенности. Холм, например. Может быть, сделаться Холмским или Холмовым. Нет, в этом есть что-то грустное, кладбищенское — могильный холм...

«Что же есть на земле еще выдающееся? — мучительно думал я, стоя на Ланжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. — Боже мой, — подумал я, — утесы, есть же еще утёсы!

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Так впервые на сцене появился актер и куплетист Леонид Утесов — до настоящей славы ему оставалось еще два десятка лет.

Мы из джаза

Утесов благополучно пережил революцию и Гражданскую войну, выступая и в Одессе для белой Южной армии, и в красной Москве в саду «Эрмитаж». В 1920-е артиста хотя и критиковали за «легковесность» репертуара, но не трогали — и даже позволяли выезжать за рубеж с семьей (женился Утесов еще в 1914-м; родившаяся год спустя дочь Эдит впоследствии станет солисткой его оркестра). Именно в одной из таких поездок, в Париже в 1928 году, Утесов впервые услышал джаз. Это был американский оркестр Теда Льюиса, поразивший русского певца до глубины души. В своих мемуарах Утесов писал так:

Леонид Утесов, «Спасибо, сердце!»

Когда я пел в оперетте, играл в драматическом театре или дирижировал хором, меня не покидало чувство, что я везде — временный постоялец, я словно всё время помнил, когда отходит мой поезд. И только в джазе я вдруг почувствовал, что приехал и могу распаковывать чемоданы — пора обосновываться на этой станции прочно, навсегда. Но, ох, как непросто оказалось это сделать

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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Советский эстрадный артист, певец, народный артист СССР Леонид Осипович Утесов, 1969 год

Первый концерт созданный Утесовым оркестр «Теа-джаз» («Театрализованный джаз») дал уже 8 марта 1929 года на сцене ленинградского Малого оперного театра. Исполнялись и западные шлягеры, и фантазии Исаака Дунаевского на темы, как сказали бы сейчас, «этнической» музыки, и собственные обработки народных песен — правда, не самого одобренного тогдашней цензурой свойства. Среди первых грампластинок, выпущенных оркестром Утесова, были две песни, сделавшие его звездой первой величины еще до «Веселых ребят», — «Гоп со смыком» и «С одесского кичмана». Последнюю, по слухам, очень любил сам Сталин — что и спасало Утесова от многочисленных кампаний по борьбе с идеологически чуждой музыкой и «разгибанию саксофонов» (а их в «Теа-джазе» было аж пять — возмутительное количество!)

Песню про «урканов» по настоянию вождя Утесов исполнил и на приеме в Кремле в честь спасенных челюскинцев — причем трижды, с бисами. По воспоминаниям самого артиста, больше всего его поразила реакция полярников, устроивших танцы прямо на столах. Джаз постепенно проникал в песенную культуру страны, несмотря на запреты и критику — к тому же хитроумный Утесов (вполне, впрочем, искренно) указывал на несомненную связь новой музыки с местным фольклором, исполняя лукавые аранжировки традиционного еврейского клезмера, свадебной музыки.

Леонид Утесов, «Спасибо, сердце!»

Я даже так рассуждал: что ж такого, что не было русского джаза — такие аргументы тоже выдвигались в спорах, — ведь были же когда-то симфоническая музыка и опера иностранными — немецкая, французская, итальянская. Но появились люди и силой своего великого дарования создали русскую симфоническую музыку и русскую оперу. Их творения завоевали признание и любовь во всем мире. Правда, им пришлось претерпеть недоброжелательство, а иногда и насмешку. «Кучерская музыка» — ведь это о Глинке.

Так писал он в своей книге «Спасибо, сердце!» уже в 1960-е, когда советский джаз окончательно превратился в принятую и приемлемую музыкальную форму (цензура переключилась на новую «буржуазную заразу», рок-н-ролл, который Утесов по понятным причинам тоже не одобрял — как, впрочем, и большинство западных джазменов).

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Фото: Getty Images/Leonid Lazarev
Леонид Утесов на репетиции в Театре эстрады в Москве. 1964 год

Благодаря самому Утесову и сотрудничавшим с ним композиторам, в первую очередь Исааку Дунаевскому, советская песня от пафосных маршей эволюционировала в сторону более человечной, интимной даже эстрады. Тех песен, что остаются классикой и по сей день, — «Сердце», «Дорогие мои москвичи», «Московские окна», «У Черного моря».

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Русским Фрэнком Синатрой нередко называли Иосифа Кобзона. Но — при всем уважении к Иосифу Давидовичу — более такое сравнение подходит Утесову. Синатра по большому счету создал заокеанскую эстраду; Леонид Осипович стал таким же творцом для нашей.

Народный певец

Первый кинематографический опыт Утесова случился еще в 1917 году, когда он сыграл адвоката Зарудного в фильме «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта». Снимался он изредка и в 1920-е, но явно не относился к этому искусству слишком серьезно, хотя и любил. Появление в «Веселых ребятах» в роли Кости Потехина сделало Утесова звездой первой величины. Его стали узнавать на улицах — как и Любовь Орлову, для которой картина Григория Александрова стала стартом большой кинокарьеры, а «Марш веселых ребят» и «Сердце» распевала вся стран а. И не только наша. Чарлз Спенсер Чаплин, актер, которого Утесов называл величайшим в кинематографе, так отзывался о фильме:

Чарли Чаплин

До Веселых ребят» американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами

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Фото: commons.wikimedia.org
Леонид Утесов, Любовь Орлова, Федор Курихин. Фильм «Веселые ребята»

Правда, несмотря на благоволение Сталина (возможно, биографы Утесова всё же склонны преувеличивать его масштаб), в рецензиях советской прессы фамилия Утесова даже не упоминалась, да и с наградами его обошли. «Г. Александров получил орден Красной Звезды, Любовь Орлова — звание заслуженной артистки, а я — фотоаппарат», — несколько сварливо вспоминал певец позднее.

А дальше была война — и фронтовые концерты с не теряющим популярности «Бароном фон дер Пшик» и переделанным «Кичманом»:

Автор цитаты

Пойди по всем малинам

И быстро собери нам

Ты всех блатных, кто на руку нечист.

Отныне пусть не будет

Зваться он бандитом,

А будет нацьонал-социалист

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Именно тогда стало ясно, что Утесов стал для людей больше, чем просто артистом — одним из символов России, жизни, за которую сражались бойцы. Музыканты оркестра не только поддерживали фронт морально — на их деньги были построены два истребителя Ла-5Ф, подаренных 5-му гвардейскому истребительному авиаполку. Самолеты, конечно, получили имя «Веселые ребята».

«Великим он стал во время Великой Отечественной войны. Его выступления оказывали жизнетворное воздействие. Такого единения со зрителем, сопереживания, такой веры и благодарности со слезами на глазах, пожалуй, мало кто из артистов добивался за всю историю искусства», — писал в предисловии к переизданию мемуаров Утесова Евгений Петросян, человек куда более серьезный, чем о нем принято думать. Кстати, как истинный одессит Утесов немало сделал и для отечественного юмора — именно он дал «путевку в жизнь» и Петросяну, и Хазанову, начинавшим как конферансье в его оркестре.

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Фото: commons.wikimedia.org
Выступление Утесова на фронте, 1942 год

Он оставил сцену в начале 1960-х, но до самой смерти в 1982 году активно снимался на ТВ, писал книги и, конечно, руководил своим оркестром, к тому времени — Государственным эстрадным. В 1965-м Утесов стал и народным артистом — первым среди «эстрадников», долгое время игнорировавшихся официальной системой советских званий.

Впрочем, по-настоящему, без удостоверения, народным он стал задолго до того. Остается им и сегодня, спустя десятилетия, в совершенно другой стране, с совершенно иными ценностями — песни, ставшие популярными благодаря Утесову, не перестают звучать. В новых обработках, в неожиданных аранжировках, но часто — и в классическом, утесовском исполнении.

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